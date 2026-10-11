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Пронедра

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Российские войска начали рассечение обороны ВСУ и меняют конфигурацию фронта

Российские войска начали рассечение обороны ВСУ и меняют конфигурацию фронта

В районе Доброполья российские войска приступили к новому этапу операции — после формирования зоны окружения началось последовательное рассечение украинской группировки на отдельные узлы сопротивления.

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