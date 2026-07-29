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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хендерсон покинул «Брентфорд» свободным агентом. 36-летний хавбек близок к переходу в «Челси»

Джордан Хендерсон покинул « Брентфорд ». Клуб объявил о досрочном расторжении контракта с 36-летним полузащитником по соглашению сторон.

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