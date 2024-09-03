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Зеленский назвал недостаточным одно разрешение на дальнобойные удары по России

Зеленский назвал недостаточным одно разрешение на дальнобойные удары по России

Одного лишь разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь территории России недостаточно. Чтобы удовлетворить запросы Украины на военную поддержку, необходимо предоставить Вооруженным силам страны (ВСУ) и сами ракеты, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе брифинга с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, передает РБК.

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