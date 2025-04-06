Гретцки пообещал подарить Овечкину автомобиль за 900 забитых голов

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что может подарить новый автомобиль капитану клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, если тот забьёт 900 голов в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги.
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