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Гретцки пообещал подарить Овечкину автомобиль за 900 забитых голов

Гретцки пообещал подарить Овечкину автомобиль за 900 забитых голов

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что может подарить новый автомобиль капитану клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, если тот забьёт 900 голов в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги.

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