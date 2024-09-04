Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украине необходимо провести массовую мобилизацию, такое мнение он выразил в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились Жаком Аттали, идеологом «оранжевых революций» и экономистом-глобалистом, покровителем президента Франции Эммануэля Макрона.