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Экс-премьер Британии Джонсон заявил, что Украине нужна массовая мобилизация

Экс-премьер Британии Джонсон заявил, что Украине нужна массовая мобилизация

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украине необходимо провести массовую мобилизацию, такое мнение он выразил в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились Жаком Аттали, идеологом «оранжевых революций» и экономистом-глобалистом, покровителем президента Франции Эммануэля Макрона.

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