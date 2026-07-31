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Суд в Москве вынес приговор блогеру Лерчек

Суд в Москве вынес приговор блогеру Лерчек

Гагаринский суд Москвы вынес приговор российскому блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, назначив ей условное наказание в размере 5 лет с испытательным сроком и крупный штраф, а также запретив продвижение бренда в сети на три года.

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