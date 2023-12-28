Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Лариса Ивановп
    Неужели после всего Путин сможет разговаривать с макроном,шольцом и другими?Никаких переговоров с нечистью,они день и...Зачем Путин посто...
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Зачем Путин постоянно‏ просит‏ переговоры? Как утверждают на Западе

Зачем Путин постоянно‏ просит‏ переговоры? Как утверждают на Западе

КОШКИН Как там в песне поётся? "Уж я к ней и так и этак, со словами и без слов.". Это к тому, что Запад сейчас очень мечтает затянуть нас в какой-нибудь очередной "Хасавюрт".

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кормилицын
Ишь псы облакомились. Да кто с вами гнилью будет заключать перемирие. Сначала безоговорочная капитуляция вкраины.
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2 час.
Алина Белова
Только  после  выполнения  задач СВО можно  заканчивать.
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31 мин.
ЛИ
Лариса Ивановп
Неужели после всего Путин сможет разговаривать с макроном,шольцом и другими?Никаких переговоров с нечистью,они день и ночь шлют оружие для убийства русских людей и после этого с ними говорить?
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13 мин.

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