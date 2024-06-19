В центре Кишинева и в Бельцах появились листовки против насаждаемой режимом румынки Майи Санду пропаганды педерастии и прочих сексуальных извращений, которые популяризируются властями в рамках евроинтеграции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии