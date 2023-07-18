В Великобритании изучают подбитые на Украине российские танки

Российские танки, подбитые в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, изучают британские эксперты, заявил начальник штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин, 18 июля сообщает The Daily Telegraph.
Российские танки, подбитые в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, изучают британские эксперты, заявил начальник штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин, 18 июля сообщает The Daily Telegraph.
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