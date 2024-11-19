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Силы ПВО сбили 12 украинских БПЛА над Брянской областью — губернатор

Силы ПВО сбили 12 украинских БПЛА над Брянской областью — губернатор

Двенадцать беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над регионом, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз 19 ноября в своем Telegram-канале.

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