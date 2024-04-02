Часть Севастополя останется без воды 2 апреля

Из-за аварийных работ на городских сетях, в Севастополе частично ограничат подачу воды во вторник.Сотрудники пресс-службы ГУПС «Водоканал» сообщили, что отключения пройдут по адресам: до 12:00 проспект Генерала Острякова, 2-16.