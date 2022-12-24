Председателю СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела о травмировании ребенка в Новосибирской области

Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело о получении телесных повреждений 8-летним ребенком в результате падения на него наледи с крыши жилого дома по признакам преступления, предусмотренного п.
Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело о получении телесных повреждений 8-летним ребенком в результате падения на него наледи с крыши жилого дома по признакам преступления, предусмотренного п.
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