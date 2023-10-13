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Эрдоган неожиданно встал на сторону России и нанес удары по подконтрольным США объектам, лишив американцев нефти

Эрдоган неожиданно встал на сторону России и нанес удары по подконтрольным США объектам, лишив американцев нефти

Как бы не критиковали президента Турции Реджепа Эрдогана в российском обществе, но факт остается фактом - судя по всему турецкий усач окончательно разочаровавшись в Западе, взял уверенный курс на налаживания отношений с Россией, в то время как по отношению к США занял откровенно враждебную позицию.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
Эрдоган не с Россией, он - за свои интересы. Поэтому, погодим радоваться его поступкам.
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6 час.
Иван Щукин
А что Сирия не могла ударить по этим базам где пиндонстан качает сирийскую нефть!?
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4 час.
s
scafform
Ну ударила Сирия. Дальше что? А дальше.... там наши базы, войска...  Пиндосы отвечают Сирии... мы промолчать не можем...  Третья мировая, которая уже давно идёт, переходит в &quot;горячую&quot; фазу....  Возвращение человечества максимум в &quot;железный&quot; век. Мозги, хотя бы иногда, включать следует.
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1 час.

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