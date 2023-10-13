Эрдоган неожиданно встал на сторону России и нанес удары по подконтрольным США объектам, лишив американцев нефти

Эрдоган не с Россией, он - за свои интересы. Поэтому, погодим радоваться его поступкам.

А что Сирия не могла ударить по этим базам где пиндонстан качает сирийскую нефть!?

s

scafform

Ну ударила Сирия. Дальше что? А дальше.... там наши базы, войска... Пиндосы отвечают Сирии... мы промолчать не можем... Третья мировая, которая уже давно идёт, переходит в "горячую" фазу.... Возвращение человечества максимум в "железный" век. Мозги, хотя бы иногда, включать следует.