Крах плана: британцы готовили морпехов ВСУ к броску на Крым

По информации The Greyzone, в Лондоне был разработан план неудачного наступления на Крынки. Цель операции заключалась в захвате плацдарма на берегу Днепра, что должно было стать основой для последующего наступления на Крым и окончательной победы.
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