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Употребление овсяной каши на завтрак может снизить риск развития инфаркта и инсульта

Употребление овсяной каши на завтрак может снизить риск развития инфаркта и инсульта

Уровень холестерина необходимо контролировать, делать это можно с помощью специального анализа. Национальная служба здравоохранения Великобритании определила, что 39% британцев страдают от повышенного уровня холестерина, передает «Доктор Питер».

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