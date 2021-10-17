Употребление овсяной каши на завтрак может снизить риск развития инфаркта и инсульта

Уровень холестерина необходимо контролировать, делать это можно с помощью специального анализа. Национальная служба здравоохранения Великобритании определила, что 39% британцев страдают от повышенного уровня холестерина, передает «Доктор Питер».
Уровень холестерина необходимо контролировать, делать это можно с помощью специального анализа. Национальная служба здравоохранения Великобритании определила, что 39% британцев страдают от повышенного уровня холестерина, передает «Доктор Питер».
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