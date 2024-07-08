Никаб предложили запретить в Новосибирской области

Закрывающий лицо мусульманский головной убор — никаб могут запретить в Новосибирской области. С таким предложением к главе региона Андрею Травникову обратился член Совета депутатов города Бердска Фируз Хасанов.
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