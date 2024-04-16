Байден поблагодарил премьера Чехии за поддержку Украины «народом Чехословакии»

Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, состоявшейся 15 апреля в Овальном кабинете, совершил оговорку и поблагодарил «народ Чехословакии», не существующей с 1992 года страны, за поддержку Украины.