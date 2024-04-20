Третье поколение Duster научили быть кемпером

Резкий рост спроса на дома на колесах заставил многих автопроизводителей пересмотреть свое отношение к таким машинам, а также заняться созданием собственных пакетов доработок, адаптирующих массовые модели под нужды путешественников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии