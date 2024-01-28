Глава УЕФА Чеферин: «Футбол – лучший продукт Европы. Куплены почти все виды спорта, кроме него»

– Когда вы были избраны в сентябре 2016 года, вас считали кандидатом на перемены в УЕФА. Как, по вашему мнению, изменилась организация и вы лично за эти семь лет? – Я бы сказал, что УЕФА, с некоторых точек зрения, изменился к лучшему.