Глава УЕФА Чеферин: «Футбол – лучший продукт Европы. Куплены почти все виды спорта, кроме него»

– Когда вы были избраны в сентябре 2016 года, вас считали кандидатом на перемены в УЕФА. Как, по вашему мнению, изменилась организация и вы лично за эти семь лет? – Я бы сказал, что УЕФА, с некоторых точек зрения, изменился к лучшему.
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