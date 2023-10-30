Театр абсурда
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Театр абсурда

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Пригожин опять жив! Интервью госизданию бойца "Вагнера". Позывной "Музыкант"

Пригожин опять жив! Интервью госизданию бойца "Вагнера". Позывной "Музыкант"

Нет, в кулуарах об этом, конечно, говорили. Но высказаться с уверенностью и публично о том, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин все-таки жив, решилась только хакерская группа KillNet — та самая, что взломала американскую военную компанию, производящую «Хаймерсы» и укравшая данные 10 тыс.

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Комментарии
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Владимир семин
А может его (Пригожина) украли инопланетяне?! 😀😀😀
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2 д.
Игорь Максаков
Жив, жив!
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2 д.
Игорь Василевский
Лично знаком с одним дядечкой, похожим на Пригожина как две капли воды... Но он не еврей, и не Пригожин. И не бизнесмен... и экстрОсенсами не изучался..
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2 д.

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