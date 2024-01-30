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Несекретные материалы

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Reuters: Россия отбрасывает осторожность ради увеличения экспорта нефти

Reuters: Россия отбрасывает осторожность ради увеличения экспорта нефти

В связи с суровыми погодными условиями и санкциями США и Европы, которые пытаются препятствовать экспорту российской нефти, Москва, как сообщается, ослабила ограничения для портов по работе во время сильных штормов.

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ИП
Игорь Петров
Привет хохлам и пиндосам.... Кто вам верит?
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