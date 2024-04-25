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Петербургский дневник

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РИА Новости: не менее 75 французских намеников воевали в ВСУ с начала СВО

РИА Новости: не менее 75 французских намеников воевали в ВСУ с начала СВО

Власти Франции называют их «волонтерами» По меньшей мере 75 французских наемников на Украине были убиты, ранены или вернулись во Францию после начала спецоперации, рассказал РИА Новости Николя Чинкуини, бывший сотрудник французской контртеррористической разведки, который в настоящий момент занимается поиском информации о французах, принимающих участие в боях на стороне Киева.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
РИА Новости, вы хоть бы заголовки свои вычитывали! Кто такие наМеники?
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