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«Настроение: перестать смотреть российский футбол». Надежда Стрелец возмущена судейством в матче «Факел» — «Зенит»

«Настроение: перестать смотреть российский футбол». Надежда Стрелец возмущена судейством в матче «Факел» — «Зенит»

Популярный блогер Надежда Стрелец, которая в соцсетях активно высказывается в том числе о футболе, выразила недовольство судейством в матче 6-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит».

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