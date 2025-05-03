Эксперт Васильев назвал самые востребованные IT-профессии будущего

Разработчики программного обеспечения, специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению, а также эксперты по кибербезопасности останутся одними из самых востребованных профессий в сфере IT в ближайшие годы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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