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Татар-информ

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Эксперт Васильев назвал самые востребованные IT-профессии будущего

Эксперт Васильев назвал самые востребованные IT-профессии будущего

Разработчики программного обеспечения, специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению, а также эксперты по кибербезопасности останутся одними из самых востребованных профессий в сфере IT в ближайшие годы.

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