Caviar представила патриотический чехол для умных часов Apple Watch с гербом РФ

Производитель кастомизированных смартфонов и гаджетов из драгоценных материалов Caviar расширил свою патриотическую коллекцию "Россия" новым аксессуаром — съемным корпусом для умных часов Apple Watch с гербом РФ.
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