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Царьград

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"Ростов" победил ЦСКА со счётом 2:0 и возглавил группу D

"Ростов" победил ЦСКА со счётом 2:0 и возглавил группу D

"Ростов" одержал победу над ЦСКА в матче третьего тура группового этапа Кубка России, завершившемся со счетом 2:0 на "Ростов Арене".

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