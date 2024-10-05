Стало известно о решении оставить временные силы ООН на позициях в Ливане

Временные силы ООН останутся на позициях в Ливане вопреки рекомендациям Израиля. Об этом решении стало известно после заявления официального представителя миротворческих сил Андреа Тененти, передает РИА Новости.
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