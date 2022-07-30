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«Мы готовы подраться с победителем пары Ган – Туиваса». Александр Волков может выступить на UFC 280

Менеджер Иван Банников, представляющий интересы российского тяжеловеса Александра Волкова, сообщил, что боец может провести следующий бой на турнире UFC 280 в Абу-Даби, который запланирован 22 октября.

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