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Жена Болдуина впервые прокомментировала трагедию с участием ее мужа

Жена Болдуина впервые прокомментировала трагедию с участием ее мужа

Жена американского актера Алека Болдуина, который случайно выстрелил в оператора, скончавшуюся в последствии в больнице, и режиссера во время съемок нового фильма «Ржавчина», заявила, что сочувствует семье погибшей и поддерживает своего мужа.

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