Популярный мессенджер порадует россиян новой функцией

Популярный среди россиян мессенджер может обзавестись новой функцией, сообщает PRIMPRESS. В приложении для общения WhatsApp (продукт компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская), который пользуется большой популярностью среди россиян, может появиться функция, позволяющая иначе оставлять реакции на некоторый контент.