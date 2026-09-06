В МИД России прокомментировали призывы ЕС к диалогу и урегулированию конфликта на Украине

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко, выступая на полях Восточного экономического форума, оценил заявления европейских политиков по урегулированию конфликта на Украине и возможному диалогу с Россией как «сотрясение воздуха» и создание информационного шума.
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