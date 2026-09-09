За рулем
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За рулем

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Сам объезжает ямы и понимает интонацию водителя — что еще умеет этот кроссовер?

Сам объезжает ямы и понимает интонацию водителя — что еще умеет этот кроссовер?

Технологическую начинку нового кроссовера Avatr 9 готовила Huawei – как и в случае с другими моделями китайской марки.

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