Сам объезжает ямы и понимает интонацию водителя — что еще умеет этот кроссовер?

Технологическую начинку нового кроссовера Avatr 9 готовила Huawei – как и в случае с другими моделями китайской марки.
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