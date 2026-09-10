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Регионы России

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Генетики секвенировали ДНК Грегора Менделя после раскопок его захоронения

Генетики секвенировали ДНК Грегора Менделя после раскопок его захоронения

Учёные секвенировали ДНК Грегора Иоганна Менделя, основоположника генетики, после раскопок его могилы в чешском городе Брно.

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