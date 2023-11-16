Си Цзиньпин и Байден договорились сотрудничать в военной сфере и разработках ИИ

В ходе переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско лидеры двух стран договорились о сотрудничестве в нескольких значительных сферах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии