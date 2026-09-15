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Маск решил не воевать с Apple из-за ChatGPT: X и SpaceXAI отозвали антимонопольный иск

Маск решил не воевать с Apple из-за ChatGPT: X и SpaceXAI отозвали антимонопольный иск

Компании отказались от претензий к Apple, но продолжат судебное противостояние с OpenAI X и SpaceXAI, принадлежащая Илону Маску, договорились отозвать судебные претензии к Apple в рамках громкого антимонопольного дела.

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