Маск решил не воевать с Apple из-за ChatGPT: X и SpaceXAI отозвали антимонопольный иск

Компании отказались от претензий к Apple, но продолжат судебное противостояние с OpenAI X и SpaceXAI, принадлежащая Илону Маску, договорились отозвать судебные претензии к Apple в рамках громкого антимонопольного дела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым