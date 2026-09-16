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Регион 29

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Жители Поморья могут получить ежегодную семейную выплату до 30 сентября

Жители Поморья могут получить ежегодную семейную выплату до 30 сентября

Выплата предназначена работающим родителям с двумя и более детьми и рассчитывается исходя из уплаченного НДФЛ.

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