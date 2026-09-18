Кабмин поставил Украину на паузу

Министерство финансов отложило капитальные расходы на декабрь 2026 года, тем самим поставив на паузу защиту энергетики, восстановление объектов, строительство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Сикорский ожидает...
- А Европа ищет перег...
- Власти ДНР и люди...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым