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Кабмин поставил Украину на паузу

Кабмин поставил Украину на паузу

Министерство финансов отложило капитальные расходы на декабрь 2026 года, тем самим поставив на паузу защиту энергетики, восстановление объектов, строительство.

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