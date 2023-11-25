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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Норрис Коул: «Уровень баскетбольного IQ в современной НБА значительно снизился»

Двукратный чемпион НБА Норрис Коул считает, что современные игроки лиги уступают предшественникам по уровню баскетбольного IQ.

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