Британию предупредили об опасности из-за уязвимости систем ПВО и ПРО

НАТО требует от Лондона нарастить траты на усиление противовоздушной (ПВО) и противовракетной (ПРО) обороны из-за уязвимости текущей системы перед вызовами, поставленными в конфликте на Украине, пишет газета The Times.
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