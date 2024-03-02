Клава Кока сообщила, что ее новый трек станет последним в данном стиле

Российская поп-звезда Клава Кока рассказала своим поклонникам две новости в честь первого дня весны. В своем Telegram-канале она объявила, что скоро выйдет ее новая песня, которая станет последней в ее текущем образе.
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