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Силы ЛНР продолжают переговоры с боевиками на «Азоте»

Силы ЛНР продолжают переговоры с боевиками на «Азоте»

Пока результатов нет.фото: vk.com/rosgvard_official--> Силы Луганской Народной Республики продолжают переговоры о сдаче в плен украинских боевиков, заблокированных на комбинате «Азот» в Северодонецке, сообщил 18 июня комендант города Виктор Дубина.

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