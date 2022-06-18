Силы ЛНР продолжают переговоры с боевиками на «Азоте»

Пока результатов нет.фото: vk.com/rosgvard_official--> Силы Луганской Народной Республики продолжают переговоры о сдаче в плен украинских боевиков, заблокированных на комбинате «Азот» в Северодонецке, сообщил 18 июня комендант города Виктор Дубина.