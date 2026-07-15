14.07.2026|8 061 На Западе вспыхнул новый спор вокруг России.
Британия заговорила о «заговоре Путина»
Комментарии
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Леонид Руси
По мнению англичан, мы побеждаем их на всех фронтах и даже на этом... Бедняжечки... Как их жалко... Ничего не могут...
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1 м.
Екатерина Самойлова Гавриченкова
мигрантов в таком количестве не было бы, если бы запад не разрушал их страны... сами кашу заварили, а кормить ею хотят нас...
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1 м.
Галина Смирнова
Судя по глобальному мировому всемогуществу - Путина уже пора зачислять в Боги?
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1 м.
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