Британия заговорила о «заговоре Путина»

Леонид Руси По мнению англичан, мы побеждаем их на всех фронтах и даже на этом... Бедняжечки... Как их жалко... Ничего не могут...

Екатерина Самойлова Гавриченкова мигрантов в таком количестве не было бы, если бы запад не разрушал их страны... сами кашу заварили, а кормить ею хотят нас...