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Наумов о Дзюбе в «Локо»: «Не ожидал, что он перешагнет через свою меркантильность ради футбола»

Наумов о Дзюбе в «Локо»: «Не ожидал, что он перешагнет через свою меркантильность ради футбола»

Николай Наумов оценил переход форварда Артема Дзюбы в «Локомотив». — Дзюба, конечно, усилит «Локомотив» — это вообще хороший вариант для всех, в том числе для самого Артема.

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