NZZ: НАТО будет непросто выполнить обещание о €140 млрд для Украины

План НАТО предоставить Украине военную помощь на €140 млрд в течение двух лет может оказаться трудновыполнимым, поскольку после прекращения американского финансирования основная нагрузка ляжет на европейские страны.
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