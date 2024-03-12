Йеменские хуситы сообщили о ракетной атаке по американскому коммерческому судну

Йеменские хуситы из повстанческого движения "Ансар Аллах" атаковали следовшее в Красном море под флагом Либерии коммерческое судно Pinocchio, которое было идентифицировано как принадлежащее американской компании.
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