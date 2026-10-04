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Рибери считает, что заслуживал «Золотой мяч» в 2013-м: «Я был лучшим игроком Бундеслиги и Европы, что еще я мог сделать? Мне было больно, что я его не получил, и я не боюсь в этом признаться»

Экс-полузащитник «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери разочарован тем, что не выиграл «Золотой мяч» в 2013 году.

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