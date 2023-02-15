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Экс-посол ЛНР Мирошник: Украина вывозит архивы из органов власти в Бахмуте, подготовка к сдаче города идет полным ходом

Экс-посол ЛНР Мирошник: Украина вывозит архивы из органов власти в Бахмуте, подготовка к сдаче города идет полным ходом

Украина в настоящий момент вывозит архивы из органов власти в городе Бахмуте (украинское название Артемовска), подготовка к сдаче данного населенного пункта идет полным ходом.

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