Вчера пятеро российских военных погибли в Карабахе. Сегодня Путину позвонил Алиев, выразил соболезнования, принёс извинения, пообещал материальную помощь и расследование инцидента.
Как ответить на гибель российских миротворцев в Карабахе?
Комментарии
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Элла
Царство небесное нашим погибшим воинам! 😥😥😥
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12 час.
Ратник Ратник
Посмотрите нга карту. Где находится территория этого государства? А теперь представьте там американскую базу... Аналогичная, и значительно более тяжёлая. ситуация. складывается сейчас в отношениях с казахстаном...Это уже почти на 50% вторая страна "У". А граница у нас ПОЛНОСТЮ ГОЛАЯ...
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11 час.
Наталия Сорокина
Не стоит России встревать в межнациональные конфликты на чужих территориях!... Там, на чужих территориях, живут мужчины, вот, пусть они разрешают все свои конфликты, а не прячутся за спины Российских мужчин! Хватит уничтожать Россиян! Хватит!
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4 час.
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