Как ответить на гибель российских миротворцев в Карабахе?

Ратник Ратник

Посмотрите нга карту. Где находится территория этого государства? А теперь представьте там американскую базу... Аналогичная, и значительно более тяжёлая. ситуация. складывается сейчас в отношениях с казахстаном...Это уже почти на 50% вторая страна "У". А граница у нас ПОЛНОСТЮ ГОЛАЯ...