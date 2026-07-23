Россия, США и Израиль выступили против комиссара ООН Тюрка

Политика как она есть

В ООН назревает серьезный дипломатический скандал. По данным Reuters, сразу несколько влиятельных государств, включая Россию, США и Израиль, не поддержали предложение генсека Антониу Гутерриша продлить мандат Фолькера Тюрка до октября 2030 года.