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Россиян хотят обязать устанавливать газоанализаторы в квартирах

По мнению авторов проекта, это поможет снизить число аварий из-за устаревшего газового оборудования.

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Комментарии
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ОБ
Ольга Булдакова
Газоанализаторы, клапаны приточной вентиляции. Что только не предложат, а по настоящему проверить газовое оборудование некому. Было у нас недавно ТО, которое проходит раз в год. Специалист Газпром распределения по фотографировал все, что душе угодно, но даже не включил ни газовую колонку, ни газовую плиту. Это что за ТО?! Вот раньше было ТО, специалист придет, все зажжёт, проверит и каждый вентиль смажет. Так что сколько всего не вводи, а проверять нужно добросовестно!!!
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1 д.
ВК
Вадим Королев
А счетчики тут причем? Опять народ хотят на деньги развести! Когда же передохнут уроды.
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22 час.

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