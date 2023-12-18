Россиян хотят обязать устанавливать газоанализаторы в квартирах

ОБ

Ольга Булдакова

Газоанализаторы, клапаны приточной вентиляции. Что только не предложат, а по настоящему проверить газовое оборудование некому. Было у нас недавно ТО, которое проходит раз в год. Специалист Газпром распределения по фотографировал все, что душе угодно, но даже не включил ни газовую колонку, ни газовую плиту. Это что за ТО?! Вот раньше было ТО, специалист придет, все зажжёт, проверит и каждый вентиль смажет. Так что сколько всего не вводи, а проверять нужно добросовестно!!!